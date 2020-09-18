В Питерской квартире, полной мусора, нашли тело мужчины

В пятницу вечером, 18 сентября, в питерской квартире во Фрунзенском районе нашли тело мужчины. Помещение было полностью завалено мусором, сообщает ТАСС.

В четверг днем в экстренные службы поступило сообщение от жильцов дома. Они утверждали, что от одной из квартир идет отвратительный запах, а хозяев они уже давно не видели. Спасатели приехали на место, вскрыли дверь и увидели горы мусора. Его было настолько много, что возможности зайти в помещение просто не было, поэтому сотрудники начали разбирать завалы.

Оказалось, что в квартире проживают пенсионеры: 65-летняя женщина и 70-летний мужчина. Их дочь также заявила на допросе, что родители давно не выходили на связь.