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Новости мираПроисшествия

В Питерской квартире, полной мусора, нашли тело мужчины

Иван Федоров
Фото из группы ВК "Новости Купчино"

В пятницу вечером, 18 сентября, в питерской квартире во Фрунзенском районе нашли тело мужчины. Помещение было полностью завалено мусором, сообщает ТАСС. 

В четверг днем в экстренные службы поступило сообщение от жильцов дома. Они утверждали, что от одной из квартир идет отвратительный запах, а хозяев они уже давно не видели. Спасатели приехали на место, вскрыли дверь и увидели горы мусора. Его было настолько много, что возможности зайти в помещение просто не было, поэтому сотрудники начали разбирать завалы. 

Оказалось, что в квартире проживают пенсионеры: 65-летняя женщина и 70-летний мужчина. Их дочь также заявила на допросе, что родители давно не выходили на связь.

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