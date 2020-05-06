В Петербурге ребёнок бросился на отца с ножом, чтобы защитить мать

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В Санкт-Петербурге маленьких ребёнок бросился с ножом на отца во время семейного конфликта. Подробности инцидента рассказал телеканал 78.ru.

Семейная ссора произошла из-за денег. Жена решила проверить, не потратил ли её муж сбережения. В этот момент глава семейства накинулся на женщину, начал её бить и душить. Сообщается, что в этот момент он был нетрезв.

Первым на помощь матери бросился старший ребёнок. Он попытался успокоить мужчину, однако тот начал угрожать 19-летнему юноше. Затем на крики прибежал 8-летний ребёнок семейства. Он бросился на отца с ножом и ранил его.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и медики. Раненого дебошира увезли на «скорой» в больницу. Женщина с детьми отправились снимать побои.