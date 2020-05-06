Среда, 6 мая, 2020
15.6 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

В Петербурге ребёнок бросился на отца с ножом, чтобы защитить мать

7info7

Российским школам рекомендовано завершить учебный год ещё раньше

Новости мира
Министерство просвещения РФ направило в регионы новые рекомендации по завершению учебного года. Ранее планировалось закончить дистанционное обучение 21 мая.
Узнать больше

Эксперт рассказал, как организовать удаленную работу на самоизоляции

Коронавирус мир
Директор фирмы ivoSite Тимур Валишев объяснил, как организовать удаленную работу, во время самоизоляционного режима. Специалист считает, что наиболее продуктивно...
Узнать больше

Смертельный номер: Водитель протаранил подземный переход в Москве

Новости мира
20-летний парень погиб в результате страшного ДТП в Москве. Молодой водитель на своей иномарке протаранил ограждение подземного перехода. Момент...
Узнать больше
-

В Санкт-Петербурге маленьких ребёнок бросился с ножом на отца во время семейного конфликта. Подробности инцидента рассказал телеканал 78.ru.

Семейная ссора произошла из-за денег. Жена решила проверить, не потратил ли её муж сбережения. В этот момент глава семейства накинулся на женщину, начал её бить и душить. Сообщается, что в этот момент он был нетрезв.

Первым на помощь матери бросился старший ребёнок. Он попытался успокоить мужчину, однако тот начал угрожать 19-летнему юноше. Затем на крики прибежал 8-летний ребёнок семейства. Он бросился на отца с ножом и ранил его.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и медики. Раненого дебошира увезли на «скорой» в больницу. Женщина с детьми отправились снимать побои.

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Скопинская молодёжная администрация оказалась в числе лучших

Новости Рязани
Подведены итоги деятельности молодёжных администраций муниципальных образований Рязанской области. По результатам оценки Скопинская молодежная администрация, возглавляемая Людмилой Летовой, оказалась...
Узнать больше

Оперативная сводка по COVID-19 в Рязанской области

Коронавирус
По данным на 8.30 среды 6 мая в Рязанской области зарегистрировано 1226 случаев заболевания коронавирусом. На подтверждении регионального Роспотребнадзора...
Узнать больше

В Рязанской области уменьшилась величина прожиточного минимума

Новости Рязани
Постановлением Министерства труда и социальной защиты населения Рязанской области от 17 апреля 2020 года № 16 величина прожиточного минимума в Рязанской области...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Как отметить День Победы в режиме онлайн. Все акции и флэшмобы

Акценты
В Год памяти и славы из-за распространения коронавируса традиционные акции и мероприятия, посвящённые 75-летию Великой Победы, переведены в онлайн форматы. В этом...
Узнать больше

В Рязани умер мужчина с подтверждённым СОVID-19

Коронавирус ТОП
Сообщается, что в анамнезе у мужчины были тяжёлые хронические заболевания. Врачи долго держали его в стабильном состоянии, но спасти не смогли.
Узнать больше

Ушёл из жизни Почётный гражданин Рязани Владимир Инюцын

Новости Рязани
Во вторник, 5 мая, в возрасте 93 лет скончался Почётный гражданин Рязани Владимир Инюцын. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как отметить День Победы в режиме онлайн. Все акции и флэшмобы

Акценты
В Год памяти и славы из-за распространения коронавируса традиционные акции и мероприятия, посвящённые 75-летию Великой Победы, переведены в онлайн форматы. В этом...
Узнать больше

Главный тренер БК «Рязань» подвёл итоги прошедшего сезона

Акценты
Итоги выступления БК «Рязань» в Первенстве Центрального федерального округа России сезона-2019/2020 в беседе с руководителем пресс-службы клуба Михаилом Солдатовым подвел главный тренер...
Узнать больше

Как распознать фальшивку и не стать жертвой мошенников

Акценты
В последнее время на распространении фальшивомонетничества весьма сказалось развитие компьютерных технологий и доступность сложной полиграфической и оргтехники. Чаще всего...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+