В Петербурге мужчина избил бруском троих человек

19 октября на площади у Заневского Каскада в Санкт-Петербурге произошел конфликт между четырьмя мужчинами. Трое из них были с одной стороны, еще один был их противником.

Для того, чтобы отстоять свою правоту, одинокий «воин» использовал в качестве оружия брусок, который был оставлен кем-то около вазона. Мужчина схватил кусок дерева и стал бить им своих оппонентов. Одного агрессивный петербуржец прогнал одним ударом, упав при этом. Затем он стал наносить удары бруском второму противнику. Кроме того, во время разборки он умудрился свалить потерпевшего на землю эффектной подножкой. Затем стал добивать лежачего.

После этого одинокий «воитель» набросился на третьего соперника и одним мощным ударом бруска отправил его в нокаут. «Победив» всех троих, мужчина успокоился. Информация об этом инциденте появилась в паблике «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети ВКонтакте. Там же было размещено видео с места инцидента.

Как сообщили в ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, конфликт случился 19 октября. В больницу госпитализирован гражданин 1994 года рождения. Сотрудниками правоохранительных органов приняты меры к розыску и задержанию злоумышленников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.