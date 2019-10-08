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В Пензе тренер вступил в интимную связь с 10 девочками

В Пензе тренер по плаванию летом 2017 года вместе с юными спортсменами поехал в летний лагерь. Во время одной из ночей мужчина подошел к воспитаннице 2007 года рождения и совершил в отношении нее половой акт.

Подобные преступления мужчина совершил в апреле прошлого года во время выезда на соревнования в Мордовию. Повторно преступления были совершены в августе минувшего года на территории детского лагеря в Пензенском регионе. Всего от деяний злоумышленника пострадали 10 девочек 2007 года рождения.

По окончании расследования уголовного дела по факту вступления в интимную связь преступник был осужден на 10 лет. Свое наказание мужчина будет отбывать в ИК строгого режима. Также его лишили права заниматься преподавательской и тренерской деятельностью на 10 лет, а также ограничили свободу на полтора года, сообщает Пенза СМИ.

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