В Пензе неадекватный голый мужчина пугал людей около кладбища

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Жители Пензы стали свидетелями того, как голый местный житель бегал неподалеку от кладбища, пишет портал «Столица 58».

В Сети появилось фото, на котором видно, как несколько правоохранителей повалили на землю мужчину без одежды.

«Сходила, называется, на кладбище убраться», – подписала снимок пользователь.

По словам женщины, она шла на остановку, когда мимо нее пробежал неадекватный голый человек.

В Росгвардии заявили, что мужчина был задержан. Его госпитализировали.