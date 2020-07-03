В Пензе неадекватный голый мужчина пугал людей около кладбища

Жители Пензы стали свидетелями того, как голый местный житель бегал неподалеку от кладбища, пишет портал «Столица 58».
В Сети появилось фото, на котором видно, как несколько правоохранителей повалили на землю мужчину без одежды.
«Сходила, называется, на кладбище убраться», – подписала снимок пользователь.
По словам женщины, она шла на остановку, когда мимо нее пробежал неадекватный голый человек.
В Росгвардии заявили, что мужчина был задержан. Его госпитализировали.
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