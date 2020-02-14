В Омске водитель переехал мужчину и спас ему жизнь

Житель Омска переехал на своей машине пьяного мужчину. Своим поступком он спас жизнь потерпевшему.

ЧП произошло 12 февраля рядом с жилыми домами на улице Волховстроя. Пьяный гражданин уснул на парковке в снегу. Именно там на него и наехал автолюбитель. После наезда потерпевший был доставлен в медучреждение.

Врачи при осмотре нашли у пострадавшего травму груди, переломы ребер, а также обморожение конечностей. Специалисты отметили, что если бы ДТП не произошло, пьяный мужчина умер бы позднее от переохлаждения, сообщает РЕН ТВ.