В Новосибирске мужчины похитили «пьяного дебошира»

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Сотрудники Следственного комитета проводят проверку по факту похищения человека в Новосибирске. Видео момента появилось в соцсетях. На кадрах можно заметить, как двое мужчин засунули в багажник Toyota Mark II неизвестного.

В ходе проведения расследования правоохранители узнали, кто участвовал в инциденте. Установлено, что похитители, которые увезли третьего участника ЧП в багажнике седана, хотели «проучить пьяного дебошира».

Как сообщается на сайте регионального СУ СК РФ, проверка по данному факту продолжается.