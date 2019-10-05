В Москве женщина избила собаку о дверь подъезда

В Москве произошел очередной дикий случай, иллюстрирующий жестокое обращение с животными. 3 октября на улице Ращупкина женщина избила собаку.

Информация о ЧП появилась на странице паблика «ДТП и ЧП Москва» в соцсети ВКонтакте. К посту было приложено видео, которое снято ребенком. На кадрах можно заметить, как жительница Москвы избивает собаку о дверь подъезда.

По информации, полученной от соседей, девушка постоянно берет собак из приютов. Люди уточняют, что в таких организациях никогда не хватает мест для всех питомцев. И забирающим животных на дом выплачивают дополнительные средства.