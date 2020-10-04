В Москве уволили участкового из-за поддельной справки по делу Ефремова

В Москве уволили участкового из Котельников из-за поддельной справки по делу пьяного ДТП с участием Михаила Ефремова, сообщает «Интерфакс».

Как сообщили в МВД РФ, сотрудник полиции выдал документ, который не соответствует действительности.

— По факту произошедшего была проведена проверка. В результате мужчину уволили из органов внутренних дел, а его руководители привлечены к дисциплинарной ответственности, — рассказал начальник пресс-службы МВД РФ по Московской области Татьяна Петрова.

Правоохранительные органы не сказали, о каком конкретно документе идет речь, однако собственный источник «Интерфакса» утверждает, что участковый выдал справку, имеющую отношение к гражданской жене погибшего Сергея Захарова.

— В документе говорилось, что Ирина Стерхова просто сдавала Захарову койку-место, но при этом не проживала с ним, как возлюбленная или жена. Именно из-за этого документа женщину не признали потерпевшей в суде, — сообщает СМИ.

При этом, данную справку участковому выдал бывший адвокат Ефремова Эльман Пашаев.

Напомним, в результате ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым погиб рязанец Сергей Захаров. Случилось это все 8 июня на Садовом кольце в Москве.

Гражданскую жену погибшего не признали потерпевшей. При этом суд уверен, что пострадавшей стороной является официальная жена Захарова, которая уже долгое время не жила с ним. А как выяснилось позже, за несколько дней до трагедии она даже подала на развод.

После оглашения приговора, гражданская жена Захарова подала апелляционную жалобу. В ней Стерхова требует, чтобы ее признали потерпевшей стороной.