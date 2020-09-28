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Новости мираПроисшествия

Ефремов в жалобе на приговор заявил о давлении со стороны адвоката Эльмана Пашаева

Елена Лобанова

Актер Михаил Ефремов подал жалобу на свой приговор. В этом документе артист признал свою вину, раскаялся, а также пожаловался на давление со стороны бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Пресненского суда Москвы Лелу Кокая. 

В своей жалобе Ефремов просит суд о снисхождении. Ведь, по словам актера, его позиция была обусловлена давление, которое оказывал на него Пашаев. 

Помимо обвиненного приговор обжаловали также сам Эльман Пашаев и его коллега Елизавета Шаргородская, новые адвокаты Ефремова Владимир Васильев и Петр Хархорин. Не согласны с решением суда гражданская жена погибшего в автокатастрофе курьера и компания, которой принадлежала машина, на которой ехал Захаров. 

— В своей жалобе Пашаев говорит, что выводы, изложенные в приговоре, не соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного дела. Он также указывает на недопустимость доказательств и нарушение законодательства. Эльман Пашаев просит отменить приговор суда и вернуть дело прокурору для дополнительного расследования. Его помощница же просит изменить вид исправительного учреждения на колонию-поселение, — говорит Лела Кокая. 

Гражданская жена Сергея Захарова просит признать ее потерпевшей стороной и пересмотреть дело. По словам пресс-секретаря ведомства, все жалобы будут рассмотрены в рамках одного процесса.

Напомним, не так давно стало известно, что законная жена погибшего уже давно не жила с мужем. А за две недели до трагедии даже подала на развод.

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