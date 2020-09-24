Жена погибшего Сергея Захарова за несколько дней до трагедии подала на развод

Жена рязанца Сергея Захарова, который погиб в ДТП из-за пьяного Михаила Ефремова, за две недели до аварии подала на развод. Об этом сообщают «Вести» со ссылкой на исковой заявление о расторжении брака.

По словам Маргариты Захаровой между ней и ее мужем отсутствует любовь и взаимопонимание. Более того: в документе значится, что совместная жизнь с погибшим была прекращена еще в 2018 году. С супругом у них также нет ничего общего. Погибший ведет свое хозяйство и занимается личной жизнью, которая никаким образом не связана с Маргаритой.

Несмотря на все перечисленные факты, жена Захарова и двое сыновей признаны потерпевшими в суде. Из-за этого ведомство обязало Ефремова выплатить круглую сумму сыну погибшего. А вот гражданскую жену суд не признал потерпевшей стороной.