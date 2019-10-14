В Москве станция метро «Юго-Восточная» будет походить на среднеазиатский дворец

Московские архитекторы решили оформить станцию Некрасовской линии Московского метро «Юго-Восточная» как среднеазиатский дворец. Об этом рассказали сотрудники комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Планируется разделить платформы стеной в виде перевернутой арки с зубцами, а плафоны на потолке повесить в форме куполов минаретов. Станцию оборудуют двумя боковыми посадочными платформами — по «береговому» типу. Преобладающими будут серый, бежевый и черный цвета.

Отметим, что Некрасовскую линию московского метро интегрируют в Большую кольцевую линию, сообщает Москва.ру.

Фото: Москва.ру.