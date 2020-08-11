В Москве с пробитой головой нашли известную певицу

Известную советскую и российскую эстрадную певицу Валентину Легкоступову нашли с пробитой головой в Москве. Об этом пишет газета «МК» со ссылкой на телеграм-канал «Mash».

По предварительной информации, исполнительница хита «Ягода-Малина» находится в состоянии комы, у нее отек мозга. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое. Заслуженную артистку России еще в сознании в квартире обнаружила дочь.

На теле Легкоступовой были гематомы, рядом находился супруг, Юрий. Отмечается, что Валентина и Юрий несколько дней употребляли спиртное и не выходили на связь. Дочь якобы отправила их в наркологическую больницу, откуда муж певицы сбежал. Подробности уточняются.