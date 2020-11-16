В Москве мать издевалась над детьми и угрожала им убийством

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 34-летней женщины, которая жестоко обращалась с двумя сыновьями в Москве. В распоряжении РЕН ТВ оказались кадры с матерью, на которых она угрожает убить малышей.

По данным следствия, 13 ноября из окружного управления социальной защиты населения поступило сообщение о семейном неблагополучии и угрозе жизни двум малолетним детям, проживающим в Хамовниках.

Сообщается, что на протяжении шести лет женщина сожительствовала с мужчиной. У пары складывались сложные отношения, они часто ругались и скандалили. Дама неоднократно угрожала своему возлюбленному, в том числе расправой над собственными сыновьями.

На одной из видеозаписей двое малышей сидят в машине, у одного из мальчиков течет кровь из носа, он рыдает. Мать пояснила, что этот ролик был снят два года назад. Женщина утверждает, что тогда дети сильно устали, а кровь пошла у сына из-за «слабых сосудов». На втором ролике, женщина истошно кричит и клянется убить детей, если ее собеседник к ней не приедет.

По одной из версий, у матери малышей могут быть проблемы с психикой. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.