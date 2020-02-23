В Москве личный водитель украл 10 млн у шефа

В Москве мужчина похитил у своего шефа свыше 10 миллионов рублей. Кражу преступник совершил тогда, когда его начальник находился в ресторане.

ЧП случилось на улице Лесной. Бизнесмен отправился в ресторан, оставив свою машину вместе с водителем и сумкой с деньгами. Через некоторое время отдыхавший вышел из заведения и набрал таксисту, однако ответа не последовало.

Через некоторое время машину нашли на парковке неподалеку от ресторана. В салоне были ключи, документы, но не оказалось сумки с 10 млн рублей. По факту произошедшего уже начато расследование. Ведется решение вопроса о возбуждении уголовного дела, сообщает Лайф.