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Новости мираПроисшествия

В Липецке ребёнок получил тяжёлые травмы при падении с третьего этажа

7info
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В понедельник, 29 июня, в городе Липецке при падении с третьего этажа недостроенного здания за ТРЦ «Ривьера» получил серьёзные травмы ребёнок. Об этом сообщают местные СМИ. 

По данным Lipetskmedia.ru, пострадавшему мальчику 9 лет. У него множественные переломы и ушибы. В том числе черепно-мозговая травма. Сейчас пострадавший находится в реанимации Липецкой областной детской больницы. За его жизнь борются врачи.

Gorod48.ru сообщает, что мальчику 8 лет. ЧП случилось в Чистом переулке.

По факту случившегося правоохранители проводят проверку.

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