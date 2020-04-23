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В Кузбассе пенсионер убил молодую любовницу и скрылся

Алексей Агеев

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В Кемеровской области задержан 62-летний рецидивист. Он убил 39-летнюю жительницу города Красноярска.

О преступлении стало известно после того, как о пропаже погибшей правоохранителям рассказали ее родители. Пожилые люди заметили, что дочь несколько дней на связь не выходила. После обращения спасатели вместе со стражами порядка отправились домой к исчезнувшей гражданке и нашли ее труп.

Через некоторое время было установлено: перед тем, как погибнуть, женщина поругалась со своим любовником. Пожилой мужчина, разозлившись, расправился с возлюбленной. Теперь рецидивисту грозит 15-летний тюремный срок, сообщает Регион Онлайн.

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