В Кронштадте вандалы осквернили памятник ВОВ

Вандалы осквернили Вечный огонь в Кронштате. Инцидент произошел на Якорной площади, а информация о нем разошлась по соцсетям и была опубликована в паблике «Подслушано в Кронштадте» во ВКонтакте.
О вандализме стало известно, когда местные жители нашли около памятника ВОВ шампуры и мусор. Стало понятно, что неизвестные пожарили шашлыки на Вечном огне.
Как сообщают представители Администрации Кронштадтского района, которым были переданы фото с последствиями вандализма, ведется розыск совершивших осквернение людей.
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