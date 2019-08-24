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В Казани пациент сбежал из РКБ в трусах

В столице Татарстана мужчина сбежал из больницы в трусах, сообщает Бизнес Онлайн с ссылкой на информацию в соцсетях.

Об инциденте стало известно благодаря очевидцам. Они сфотографировали на трассе мужчину в трусах, который вышел из здания Республиканской клинической больницы и направился к Сокуре в Лаишевском районе региона. При просмотре фотографий можно заметить, что врачи успели перебинтовать беглецу плечо.

В больнице дали свой комментарий относительно ситуации. Согласно данным врачей, сбежавшего доставили в медучреждение сотрудники скорой помощи. В больницу мужчина поступил пьяным и лишь в нижнем белье. Медики провели обследование пациента и не нашли причин для госпитализации гражданина. Рекомендаций докторов он ждать не стал и отправился по своим делам.

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