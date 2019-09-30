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В Канске сотрудникам ДПС пришлось отбиваться от толпы мужчин при задержании пьяного водителя

В городе Канске сотрудники ГИБДД заметили ВАЗ-21099. Машина привлекла внимание стражей порядка. Они остановили ее для проверки.

Во время осуществления проверочных мероприятий стало ясно, что 20-летний водитель белого седана ехал без документов, а также был пьян. После этого инспекторы ДПС решили забрать машину нарушителя на эвакуаторе. Здесь и началось самое интересное. К месту ЧП пришли друзья автолюбителя. Они начали в грубой форме общаться с правоохранителями и требовали отдать им ВАЗ.

После словесных перепалок полицейским пришлось применить силу для того, чтобы усмирить разбушевавшихся молодых людей. Видео с места инцидента попало в Сеть. Оно было размещено на странице паблика ДТП и ЧП Москва в социальной сети ВКонтакте.

Фото: скриншот из видео

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