В Госдуме поддержали продление на год ускоренного порядка регистрации лекарств

Решение кабмина продлить процедуру ускоренной регистрации лекарств для борьбы с коронавирусом еще на год, до 1 января 2022 года позволит ликвидировать нехватку медикаментов в регионах. Об этом «Известиям» заявил депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, комментируя итоги заседания совета по борьбе с COVID-19.

— Конечно, это улучшит ситуацию. Речь идет о брендах, которые уже показали свою эффективность. Даже в советское время Кремлевская больница закупала незарегистрированные лекарства, которые зарекомендовали себя в развитых странах, —сказал политик.

В октябре в аптеках действительно возникли перебои с рядом препаратов, подтвердил «Известиям» директор по развитию аналитической компании RNC-pharma Николай Беспалов. Практически невозможно найти антибиотик левофлолксацин, антиагрегант «Курантил», антикоагулянт «Клексан» и многие другие.

Все эти лекарства назначают при сложном течении коронавируса, когда нужно противостоять бактериальной инфекции, а также препятствовать развитию тромбозов. Но перебои, по мнению экспертов, возникли не только из-за перегруженности каналов дистрибуции, как утверждает глава Минпромторга Денис Мантуров, но из-за плохо работающей системы маркировки.

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Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»: Год запаса: что даст продление ускоренной регистрации лекарств в РФ.