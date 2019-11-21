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В Челябинске вахтёр больницы убил пациента

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области 35-летнему вахтеру больницы предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Об этом сообщили в Следственном комитете РФ. 

По данным следствия, 15 ноября 2019 года в лечебном учреждении Ленинского района областного центра между обвиняемым и 37-летним пациентом, поступившим в больницу накануне, произошел конфликт. В ходе конфликта обвиняемый нанес потерпевшему несколько ударов, ставших причиной смерти мужчины.

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Сотрудник больницы задержан, следователем СК России в суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

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