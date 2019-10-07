В Башкирии ДТП с участием коровы унесло жизнь пенсионера

Вечером в воскресенье, 6 октября, на трассе «Уфа-Янаул» произошла авария со смертельным исходом.

По предварительной информации, 32-летний водитель Hyundai Elantra сбил корову. В результате машина оказалась на встречной полосе. Водитель выставил аварийный знак, однако его не заметил 30-летний владелец «ВАЗ-2113», пишет Башинформ.

В результате столкновения 75-летний пассажир отечественного авто скончался на месте ДТП. Также пострадали 23-летний пассажир «ВАЗа» и водитель Hyundai. Животное не выжило.