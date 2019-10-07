На главную Новости мира В Башкирии ДТП с участием коровы унесло жизнь пенсионера
Новости мираПроисшествия

В Башкирии ДТП с участием коровы унесло жизнь пенсионера

Вечером в воскресенье, 6 октября, на трассе «Уфа-Янаул» произошла авария со смертельным исходом.

По предварительной информации, 32-летний водитель Hyundai Elantra сбил корову. В результате машина оказалась на встречной полосе. Водитель выставил аварийный знак, однако его не заметил 30-летний владелец «ВАЗ-2113», пишет Башинформ.

В результате столкновения 75-летний пассажир отечественного авто скончался на месте ДТП. Также пострадали 23-летний пассажир «ВАЗа» и водитель Hyundai. Животное не выжило.

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Школьный учитель прижёг пятиклассника утюгом

В Калуге мужчину осудили за насилие над мальчиком

В Чите байкеры разъезжали по городу в форме Третьего рейха