В Балашихе в пожаре погибли три человека

В Балашихе погибли три человека в пожаре в многоквартирном доме. Еще один пострадал, сообщает LIFE.

Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Известно, что погибли мужчина и женщина, а личность третьего человека пока не смогли установить.

По предварительной информации, жильцы квартиры любили выпить. В тот день они тоже пили алкоголь, поэтому не обращали внимания на безопасность обращения с огнем. В результате произошел пожар.

Кроме того, по сообщению спасателей, все помещения в квартире были сильно захламлены. К тушению привлекли немалое количество специалистов. Так, на пожар выезжали 29 человек и 11 единиц техники.