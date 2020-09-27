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Новости мираПроисшествия

В Балашихе в пожаре погибли три человека

Иван Федоров

В Балашихе погибли три человека в пожаре в многоквартирном доме. Еще один пострадал, сообщает LIFE. 

Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Известно, что погибли мужчина и женщина, а личность третьего человека пока не смогли установить. 

По предварительной информации, жильцы квартиры любили выпить. В тот день они тоже пили алкоголь, поэтому не обращали внимания на безопасность обращения с огнем. В результате произошел пожар. 

Кроме того, по сообщению спасателей, все помещения в квартире были сильно захламлены. К тушению привлекли немалое количество специалистов. Так, на пожар выезжали 29 человек и 11 единиц техники.

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