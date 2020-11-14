В Астрахани скончался бывший глава Советского района Герман Карасев

В четверг, 12 ноября, умер бывший глава администрации Советского района Астрахани Герман Карасев. Ему было 70 лет. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Карасев более 20 лет работал на благо Советского района. При этом 12 лет он был главой администрации, а последние 7 лет председателем Совета ветеранов войны и труда Советского района.

— Работа Карасева Германа Григорьевича была отмечена двумя государственными наградами — медалью ордена «За заслуги перед отчеством» II степени в июне 1998 года и медалью ордена «За заслуги перед отечеством» I степени в ноябре 2002 года. В этот же период он был награжден двумя знаками Министерства РФ — «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства России» и «Почетный строитель России». В июне 2008 года его труд был отмечен медалью ордена «За заслуги перед Астраханской областью», — говорится в сообщении.

Прощальная церемония состоится 14 ноября в 12:00 на Рождественском кладбище у Духосошественского Храма города Астрахани по адресу Ул. Рождественского, д. 20.