В Астрахани скончался бывший глава Советского района Герман Карасев

В четверг, 12 ноября, умер бывший глава администрации Советского района Астрахани Герман Карасев. Ему было 70 лет. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Карасев более 20 лет работал на благо Советского района. При этом 12 лет он был главой администрации, а последние 7 лет председателем Совета ветеранов войны и труда Советского района.
Прощальная церемония состоится 14 ноября в 12:00 на Рождественском кладбище у Духосошественского Храма города Астрахани по адресу Ул. Рождественского, д. 20.