В Анапе маньяк подбежал к девочке и воткнул в ее тело нож

В Анапе мужчина среднего возраста подбежал к 12-летней девочке и нанес ей удары ножом в спину и живот. В момент нападения пострадавший ребенок направлялся в библиотеку вместе с подругой.

Как сообщает МК, происшествие сучилось в 12-м микрорайоне города. После совершения нападения маньяк скрылся с места преступления. Прохожие сразу же вызвали скорую помощь. пострадавшая была госпитализирована. Сейчас ей оказывают помощь медики.

Подруга девочки физических травм не получила, однако получила травму психологическую. Правоохранители сумели по горячим следам задержать подозреваемого в нападении на ребенка.

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Им оказался 28-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. В ближайшее время следствие направит в суд ходатайство об аресте задержанного. Он будет направлен на прохождение психолого-психиатрической экспертизы.