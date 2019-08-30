На главную Новости мира В 675 российских школах нашли нарушения пожарной безопасности
Новости мираОбщество

В 675 российских школах нашли нарушения пожарной безопасности

За неделю до начала учебного года в 675 школах России не была настроена система пожарной сигнализации.

Датчики этих образовательных учреждений не передают сигнала тревоги в местные подразделения экстренных служб, сообщили «Известиям» в пресс-службе МЧС РФ.
Эксперты считают, что такая ситуация может быть связана с недостатком финансирования школ в регионах либо с человеческим фактором.

Всего к концу августа надзорные органы МЧС обследовали более 49,7 тыс. образовательных организаций по всей стране — это примерно 94% всех школ. Чаще других нарушений встречаются именно проблемы с пожарной сигнализацией.

Хуже всего дела обстоят в Дагестане: на момент подготовки материала школ с такими нарушениями в республике было 280. На втором месте Псковская область: сотрудникам 162 образовательных организаций региона в случае пожара придется самостоятельно вызывать экстренные службы.

Стоит отметить, что серьезных нарушений, из-за которых школы могут не открыться вовремя, пока не обнаружено. В МЧС предполагают, что образовательные организации успеют исправить все выявленные нарушения.

Подробнее — в материале «Известий»: Тревожный звонок: в 675 школах не настроена пожарная сигнализация

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В Мурманске пьяный хулиган повредил 10 автомобилей

Заслуженный бодибилдер умер в день рождения в столичном фитнес-клубе

Мужчина погиб при пожаре в Ухте