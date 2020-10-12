В 2021 году ЕГЭ в России пройдет с 24 мая по 1 июля

Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ на 2021 год.

Планируется, что единый государственный экзамен пройдет в три этапа: досрочный, основной и дополнительный. Первый (с 22 марта по 16 апреля) и второй (с 24 мая по 1 июля) этапы начнутся с экзаменов по географии, литературе и химии. Также ЕГЭ предусматривает и резервные дни, которые по плану должны пройти с 3 по 17 сентября.

В 2021 году ЕГЭ ждут небольшие изменения. Так, экзамен по информатике и ИКТ разделили на два дня. Теперь он состоится 18 и 19 июня. Это связано с переводом экзамена в компьютерную форму.

Напомним, выпускники прошлых лет сдают ЕГЭ в досрочный период и резервные дни, выпускники текущего года — в основной период. Также в дополнительные сроки написать экзамен могут и те, у кого совпали сроки проведения экзаменов по отдельным учебным предметам.

Выпускники, которые не сдали русский язык и математику, могут пересдать экзамен в резервные дни. А если они повторно не сдали ЕГЭ, то получают еще один шанс — в дополнительный период.

ОГЭ пройдет также в три этапа: досрочный (с 20 апреля по 14 мая), основной (с 21 мая по 1 июля) и дополнительный (с 3 по 22 сентября).