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Новости мираОбщество

В 2021 году ЕГЭ в России пройдет с 24 мая по 1 июля

Елена Лобанова

Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ на 2021 год. 

Планируется, что единый государственный экзамен пройдет в три этапа: досрочный, основной и дополнительный. Первый (с 22 марта по 16 апреля) и второй (с 24 мая по 1 июля) этапы начнутся с экзаменов по географии, литературе и химии. Также ЕГЭ предусматривает и резервные дни, которые по плану должны пройти с 3 по 17 сентября.  

В 2021 году ЕГЭ ждут небольшие изменения. Так, экзамен по информатике и ИКТ разделили на два дня. Теперь он состоится 18 и 19 июня. Это связано с переводом экзамена в компьютерную форму. 

Напомним, выпускники прошлых лет сдают ЕГЭ в досрочный период и резервные дни, выпускники текущего года — в основной период. Также в дополнительные сроки написать экзамен могут и те, у кого совпали сроки проведения экзаменов по отдельным учебным предметам. 

Выпускники, которые не сдали русский язык и математику, могут пересдать экзамен в резервные дни. А если они повторно не сдали ЕГЭ, то получают еще один шанс — в дополнительный период. 

ОГЭ пройдет также в три этапа: досрочный (с 20 апреля по 14 мая), основной (с 21 мая по 1 июля) и дополнительный (с 3 по 22 сентября).

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