Универсал Lada Vesta SW Sport снова заметили на тестах

Российский универсал Lada Vesta SW с приставкой Sport был замечен фотошпионами во время прохождения тестовых испытаний.

Сейчас тольяттинский автогигант АВТОВАЗ готовит к дебюту спортивную Ладу Весту. Отмечается, что седан Lada Vesta Sport должны начать продавать уже в ноябре. Кроме того, тестовые испытания проходит и спортивный универсал. Сперва Lada Vesta SW Sport в камуфляже была замечена обывателями на территории города Камышина в Волгоградском регионе. Затем фотошпионы засняли новинку в Кисловодске.

Судя по кадрам, Lada Vesta SW Sport обзавелась новым обвесом, раздвоенным выхлопом, обновленными колесными дисками и уменьшенным клиренсом. Выйдет ли в серию тестируемый спортивный универсал, пока неясно, сообщает SpeedMe.

Фото: Инстаграм