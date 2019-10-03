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Угрожали убийством из-за денег: в Димитровграде пойманы вымогатели

Группа злоумышленников арестована в Ульяновском регионе. Жителей Димитровграда в возрасте 19-30 лет обвиняют в вымогательстве.

Имевшие ранее проблемы с законом люди решили вернуться в 1990-е годы. Они сдедали предложение одному из бизнесменов: ребята дают ему криминальное покровительство, а он взамен приносит им 130 000 рублей. Если у «партнера» не будет желания сотрудничать, то его угрожали убить.

2 октября преступники были пойманы. Двое попытались скрыться от правоохранителей на машине, но в итоге капитулировали. Других арестовали в их жилищах. По факту ЧП ведется расследование, сообщает УлПравда.

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