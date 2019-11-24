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Удар о трактор: Под Костромой двое разбились в ДТП

24 ноября, примерно в 16:30 в Костромской области произошла смертельная авария. В ДТП на территории Мантуровского района погибли два человека.

ЧП случилось, когда три местных жителя ехали на автомашине марки Mazda в населенный пункт Мантурово. Не доехав до места назначения примерно восемь километров, водитель легкового автомобиля протаранил правой стороной машины идущий впереди трактор с прицепом, не заметив его.

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В итоге смертельные травмы получили двое мужчин – пассажиры легковушки в возрасте примерно 55 лет. А вот сам 56-летний виновник ДТП выжил, сообщает k1news.ru.

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