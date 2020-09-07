Ученые нашли средство, защищающее от заражения коронавирусом

Швейцарские ученые обнаружили средство, способное защитить от заражения коронавирусом, сообщает РИА “Новости” со ссылкой на журнал Nature Communication.

Для проведения теста специалисты Каролинского университета ввели южноамериканской альпаке шиповидный белок, с помощью которого COVID-19 и проникает в организм. Через 60 дней образцы крови животного показали мощный иммунитет. Затем ученые клонировали и изучили последовательность выработки антител.

В результате исследования специалисты обнаружили тип нанотел Ту1, которые с повышенной эффективность предотвращают проникновение вируса в клетки организма. Ученые заметили, что новые антитела по размеру меньше обычных, более просты в производстве и могут быть адаптированы к организму человека.