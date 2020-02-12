Уборщицу интерната осудили за секс с детьми

В Омской области уборщице назначили условное наказание за то, что она занималась сексом с двумя несовершеннолетними парнями. Суд состоялся еще в ноябре 2019 года

Преступление было совершено 23 февраля 2019 года. 32-летняя уборщица, которая работала в Полтавской адаптивной школе-интернате, позвала к себе домой двух воспитанников 14-ти и 15-ти лет. Когда троица употребила спиртное, она занялась сексом.

Осужденная заявила, что интимная близость проходила по обоюдному согласию сторон. В то же время женщина понимала, что ее партнеры не достигли возраста сексуального согласия.

После ЧП женщина ушла с работы. После расследования инцидента обвиняемая получила условный срок продолжительностью 6 лет, а также испытательный срок продолжительностью 4 года, сообщает Рамблер.