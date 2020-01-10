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УАЗ выпустит лимитированный Патриот

Ульяновский автомобильный завод вскоре планирует запустить в продажу арктическую версию внедорожника Патриот. Машина будет выпущена ограниченным тиражом. Такая акция посвящена 200-летию со дня открытия Антарктиды Беллинсгаузеном и Лазаревым в 1820 году.

Лимитированная линейка Патриотов порадует дополнительным отопителем салона, обогревом руля, лобового стекла и сидений. Машина будет предназначаться для любителей путешествий. Внешне ее можно будет отличить по белоснежной расцветке, спецшильдикам, колесам и багажнику на крыше.

Более конкретные данные о внедорожнике будлут проступать немного позднее. Сам он поступит к дилерам через пару месяцев. А пока что известно, что базой для лимитированной версии станет одна из средних комплектаций. Цена арктического Патриота будет схожей со стоимостью указанного выше исполнения, сообщает 32cars.

Фото: 32cars

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