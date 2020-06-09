«У меня денег много»: Ефремов рассказал о «пьяном» ДТП в Москве

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Актер Михаил Ефремов прокомментировал аварию с его участием, которая произошла накануне вечером на Смоленской площади в Москве. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

Сообщается, что пьяный артист на внедорожнике выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Lada. В результате его водитель попал в больницу с травмами.

На опубликованном видео Ефремов с трудом отвечает на вопросы о произошедшей аварии. Отвечая на вопрос, почему артист выехал на полосу встречного движения, он пояснил, что «обгонял».

«Я понимаю, что ударился в машину», — заявил он.

Кроме того, артист высказался на тему того что, в аварии пострадал человек.

«Так уж сильно пострадал? Я его вылечу. У меня денег («много». — Прим.), — отметил актер.

При этом Ефремов признался, что не помнит, как произошло ДТП.