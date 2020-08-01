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Тюменская модель снялась голой для календаря Playboy

Иван Федоров
Фото: Инстаграм Лидии Пономаревой

Тюменская модель Лидия Пономарева снялась обнаженной и попала на страницы календаря Playboy на 2021 год. Фото девушки были опубликованы в Инстаграме.

23-летняя модель позировала на фото, прислонившись к стене. Она надела прозрачное кружевное белье, однако грудь девушки осталась обнаженной.

Пономарева впервые попала на обложку журнала Playboy два года назад. В тот момент она стала «Девушкой года Playboy», сообщает Нефть Медиа.

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