Тульская «медсестра в купальнике» поступила в медицинский университет

Надежда Жукова, ставшая знаменитой в интернете как «медсестра в купальнике», поступила в университет. Об этом девушка сообщила у себя в инстаграме.

Надежда будет учиться в Тульском госуниверситете на факультете «Лечебное дело». По словам девушки, к этому моменту она шла долго, а 1 сентября 2020 года стал для неё счастливым днём.

– Я счастлива, что буду учиться по специальности, о которой мечтала с детства! – написала Жукова.

Напомним, ранее проходила информация о том, что Жукова училась в Рязанском медуниверситете, но, судя по всему, по специальности медсестра. Высшее образование она получит уже в Туле.

Реклама

Известность Жукова получила после того, как в интернете появилась её фотография в прозрачном защитном COVID-костюме, под которым был только спортивный купальник. Пользователи Сети тогда поддержали девушку, отметив, что борьба с коронавирусом забирает много сил, и медиков надо только благодарить.