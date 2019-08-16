Трое погибли, двое пострадали под Нижним Новгородом

16 августа в Нижегородском регионе произошла смертельная авария. ДТП случилось утром на 368-ом километре ФАД М-7 «Волга» в Володарском районе региона.

Сообщается, что участниками аварии стали легковушка и грузовик. 34-летний водитель легкового автомобиля Toyota Avensis не выдержал безопасную дистанцию и врезался в грузовую машину ГАЗ-66. В результате ЧП на месте трагедии погиб один человек. Еще двое скончались в медучреждении. Также травмированными оказались два человека. Они сейчас находятся в больнице.

По факту произошедшего ведется расследование. Выясняются детали аварии, сообщает Открытый Нижний.

Фото: ЧП|ДТП