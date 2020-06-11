Трое мужчин по очереди изнасиловали соседку и сняли это на видео

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Возбуждено уголовное дело в отношении троих жителей Саратовской области, которые подозреваются в изнасиловании 37-летней женщины. Об этом пишет портал «Регион Online».

Инцидент произошел в начале года в разгар новогодних праздников в одном из сел Балашовского района. По версии следствия, 52, 23 и 25-летние приятели распивали алкоголь. В какой-то момент они позвали в гости соседку. Она согласилась, так как ранее состояла в любовных отношениях с соседом.

Во время застолья злоумышленники по очереди изнасиловали несчастную жертву, снимая процесс на камеру телефона. Запуганная злоумышленниками жертва не сразу решилась рассказать о случившемся в полицию. Сейчас все трое сельчан находятся под стражей.