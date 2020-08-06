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Температуру 35,5 связали с повышенным риском смерти от COVID-19

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Изображение Steve Buissinne с сайта Pixabay

Ученые Центра сердечно-сосудистых исследований, Медицинской школы Икана на горе Синай (Нью-Йорк) утверждают, что низкая (35,5°C и ниже) температура тела при первоначальном обращении за помощью при COVID-19 может послужить прогностическим фактором течения заболевания. По их данным, из этой группы пациентов умирают 44%. Температура выше 40°C в момент развития болезни также свидетельствует о фатальном развитии инфекции. Уровень смертности в таких группах составляет 42%.

Российские эксперты по-разному охарактеризовали возможные причины низкой температуры при первоначальном обращении к врачу, и корреляции этого фактора с фатальным развитием COVID-19.

«Одна из причин — это корреляция пониженной нормальной температуры тела с пожилым возрастом, — объяснил «Известиям» член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов. — Общеизвестно, что даже нормальная температура тела у пожилых людей немного ниже, чем у более молодых. Другая возможная причина — слишком слабая реакция иммунной системы, в том числе — очень слабая выработка интерлейкина-1, которая является одним из способов борьбы организма с инфекцией».

Повышенную температуру и связанный с нею риск смерти, Сергей Нетесов связывает с гиперреакцией организма на вирусную инфекцию с угрозой цитокинового шторма.
Еще одной причиной может являться поражение центра химической терморегуляции, который расположен в заднем гипоталамусе, считает профессор кафедры фундаментальной медицины Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета (вуз-участник проекта повышения конкурентоспособности образования «5-100») Галина Рева.

«С этим может быть связана, как низкая температура, так и высокая, — считает она. — Центр химической терморегуляции расположен в заднем гипоталамусе. Передний контролирует теплоотдачу через реализацию дыхательного и сосудодвигательного центра. Повреждение высших центров регуляции организма важнее локальных повреждений. Так как нейроны гипоталамуса не имеют типичного гематоэнцефалического барьера, они очень чувствительны к ишемии и вирусным токсинам. Отсутствие регенерации и гибель нейронов связаны с неблагоприятным прогнозом».

Ученые согласны с тем, что температуру тела можно использовать в качестве легко оцениваемого прогностического показателя.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Тепловой пунктик: температура 35,5 предсказывает смерть от COVID-19

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