Телохранитель Джоли и Питта рассказал об их главном страхе

Марк Биллингем, бывший телохранитель звёздной пары актёров Анджелины Джоли и Брэда Питта, рассказал об их главном страхе. Об этом, со ссылкой на Woman’s Day, сообщает Лента.ру.

Телохранитель рассказал, что больше всего звёздные супруги боялись, что их детей могут похитить. Поэтому родители очень серьёзно относились к окружению своих отпрысков.

Биллингем рассказал, что очень многому научился у Джоли и Питта. В то же время и они также многому научились у него.

– Прелесть совместной работы заключалась во взаимном уважении, – заявил 53-летний охранник.

Он также рассказал, что больше всего его удивляло то, что актёры находят время и на работу, и на семейную жизнь, и на благотворительность.