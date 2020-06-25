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Tele2 запускает тариф для геймеров

7info 2
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Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, первым на рынке мобильной связи запускает специальный тарифный план «Игровой» с бонусами для геймеров. Это совместный проект с компаниями «Ростелеком» и Wargaming, которые в рамках стратегического партнерства уже несколько лет развивают специальные тарифные предложения для онлайн-игроков. Новый тариф Tele2 предлагает премиум-аккаунт в играх World of Tanks, World of Warplanes и World of Warships, а также уникальную боевую технику, нигде более недоступную. Пользователи тарифа получают 30 Гб интернет-трафика, безлимитные звонки на номера Tele2 и 700 минут для разговоров с абонентами других операторов по России.

Tele2 первой на рынке мобильной связи запускает уникальный тарифный план во всех регионах присутствия, учитывающий все потребности игроков. Он включает не только премиум-аккаунт и эксклюзивные преимущества для геймеров, но также безлимитный доступ к контенту YouTube, Twitch и объемный пакет мобильных услуг.

Вместе с бесконечным премиум-аккаунтом в World of Tanks игрокам предоставляется эксклюзивный танк, доступный только пользователям тарифа «Игровой». Это премиум-танк VIII уровня Т-44-100 с тремя эксклюзивными камуфляжами и надписью «Войска связи», укомплектованный на 100% экипаж с прокачанным нулевым навыком «боевое братство».

Игроки World of Warships получат бесконечный корабельный премиум-аккаунт и премиум-линкор VIII уровня В. И. Ленин с эксклюзивным камуфляжем, командира с десятью очками навыков, по 25 дублонов каждый день. В World of Warplanes пользователям доступен эксклюзивный премиум-самолет Яковлева ЯК-ЗТ VII уровня.

«Игровой» позволяет пользователям не платить дополнительно за премиум-аккаунт на все время пользования тарифом. Он также включает 30 Гб интернет-трафика, безлимитные разговоры внутри сети, 700 минут для звонков на номера других операторов по России, 100 СМС. Абонентская плата по тарифному плану «Игровой» составляет 890 рублей — стоимость единая во всех регионах. Предложение доступно при подключении к Tele2, переходе со своим номером от других операторов, а также действующим абонентам.

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2: «Tele2 первой на российском рынке запустила полноценную киберспортивную платформу Cyberhero, открыла зону облачных игр на сети 5G и организовала регулярный турнир по мобильному киберспорту. Мы реагируем на запрос аудитории, которая все больше интересуется игровыми сервисами, и расширяем перспективное направление. В сети Tele2 зафиксировано более 2,5 млн клиентов, которые регулярно посещают геймерские ресурсы. Во время пандемии мы отмечали рост числа новых пользователей, более частые визиты клиентов на игровые сайты и увеличение пребывания геймеров в игре. В ответ на эту тенденцию мы запускаем тариф, который включает массу эксклюзивных бонусов для фанатов Wargaming. Предложение ориентировано как на геймеров в сети Tele2, так и поклонников Wargaming среди клиентов других операторов. Среди преимуществ тарифа не только премиум-аккаунт, безлимитный доступ к трансляциям на популярных платформах, но и особые навыки, повышающие эффективность игрока. Мы продолжим дополнять продукт привлекательными для геймеров характеристиками».

Артем Черменин, директор продуктового офиса компании «Ростелеком»: «“Ростелеком” продолжает расширять возможности сервисов для геймеров. Мы рады поделиться с клиентами Tele2 самым успешным игровым проектом, который теперь доступен и на мобильной сети — это отличный пример пользы для абонентов от интеграции двух операторов. Тариф “Игровой” будет развиваться и дальше, чтобы он отвечал растущим потребностям игроков любых возрастов и предпочтений. С эксклюзивными опциями геймеры смогут быстрее добиваться побед в любимых играх и на любой сети. Запуск тарифа “Игровой” — только один из первых шагов, который начинает раскрывать совместные возможности “Ростелекома” и Tele2 для клиентов».

Алексей Олехнович, глава направления телеком-проектов издательского подразделения Wargaming: «Вместе с нашими партнерами мы постоянно работаем над улучшением уровня комфорта и сервисов компании Wargaming. Мы делаем наши продукты максимально доступными и удобными для игроков. Все хотят получать качественные услуги и специальные условия, которые мы уже готовы им предложить. Для нас было важно сделать тариф именно для тех, кто любит игры, поэтому в пакет мы добавили безлимитный доступ к YouTube и Twitch. Ну и, конечно, в него входит весь набор танковых бонусов: Т-44-100, бесконечный танковый премиум-аккаунт и главное — пропуск в эксклюзивные игровые события и турниры, которые скоро запустятся. Эти турниры позволят выигрывать денежные и игровые призы не только киберспортсменам, но и обычным игрокам. И на этом мы не останавливаемся. Вместе с нашими партнерами из «Ростелекома» и Tele2 мы планируем и дальше развивать тариф «Игровой»».

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