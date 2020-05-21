Танкер протаранил причал в Балакове

Танкер «Александр Шемагин» протаранил причальную стену в городе Балаково Саратовской области. Момент ЧП заснял на видео один из многочисленных очевидцев.
Инцидент произошел 20 мая примерно в 21:00. 140-метровый танкер врезался в стену причала в судоходном канале около набережной улицы Титова. Судно шло из Керчи в Самару на погрузку. Однако в Балакове у танкера перестал работать подруливающий носовой двигатель. Уточняется, что после столкновения стена причала особо не пострадала.
Нефтепродукты не разлились, а судно отделалось лишь царапинами. Затем оно было пришвартовано в 200 метрах от шлюза, пишут Вести.
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