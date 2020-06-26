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Новости мираПроисшествия

Сын прокурора на Lexus окатил водой пешеходов в Приморье

Алексей Агеев
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Сын приморского прокурора окатил водой пешеходов, передвигаясь на своем Lexus. Свою выходку молодой человек заснял на видео. Контент оказался в Сети, где вызвал большой резонанс.

Инцидент с поливанием людей водой из лужи произошел во Владивостоке. На одном из перекрестков сын прокурора разогнался и проехал по огромной луже, а брызги от его иномарки летели на тротуар и идущих по нему людей.

«Мойка, мойка бесплатная ***. Бесплатная мойка ***», – кричал парень, проезжая мимо людей, а также смеясь при виде страдающих пешеходов.

В соцсетях уже отметили, что критикам сын прокурора уже ответил и сказал, что «может делать все, что захочет». Как сообщает РЕН ТВ, инцидентом могут заинтересоваться правохранители.

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