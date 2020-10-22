Суд смягчил приговор Михаилу Ефремову

В четверг, 22 октября, Мосгорсуд смягчил приговор Михаилу Ефремову, сообщает РИА «Новости».

По итогам заседания судья назначил обвиняемому 7,5 лет колонии общего режима. Приговор уже вступил в законную силу, поэтому в ближайшее время актера этапируют в колонию.

Адвокат актера заявил, что будет и дальше бороться. Он собирается подать кассационную жалобу.

Ранее защита Ефремова сказала, что после отбывания трети наказания, а это 2,5 года, осужденный сможет рассчитывать на условно-досрочное освобождение.