Суд смягчил приговор Михаилу Ефремову

В четверг, 22 октября, Мосгорсуд смягчил приговор Михаилу Ефремову, сообщает РИА «Новости».
По итогам заседания судья назначил обвиняемому 7,5 лет колонии общего режима. Приговор уже вступил в законную силу, поэтому в ближайшее время актера этапируют в колонию.
Адвокат актера заявил, что будет и дальше бороться. Он собирается подать кассационную жалобу.
Ранее защита Ефремова сказала, что после отбывания трети наказания, а это 2,5 года, осужденный сможет рассчитывать на условно-досрочное освобождение.