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Новости мираПроисшествия

Суд оштрафовал воспитательницу-стриптизершу, издевавшуюся над детьми

Никита Брыкин

В Уфе оштрафовали бывшую воспитательницу, которая издевалась над детьми. Было возбуждено уголовное дело о ненадлежащем воспитании детей. Об этом сообщается телеканал РЕН ТВ.

Сообщается, что речь идет об Адиле Нуруллиной, работавшей в социальном приюте. Она прославилась видео, на котором натравила 3-летнюю девочку на 4-летнего мальчика и заставила ударить его. Злоумышленника сняла это и выложила в соцсети.

Также воспитательница заклеила рот 9-летней девочки скотчем, била линейкой по рукам и материлась. Выяснилось, что ранее она работала стриптизершей.

В итоге ее оштрафовали на 15 тысяч рублей и на год запретили заниматься педагогической деятельностью.

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