Студентку хотели отчислить за отказ надевать юбку в мороз — СМИ

В Челябинске студентке железнодорожного отделения № 2 профессионального колледжа пригрозили отчислением за отказ носить юбку. Об этом пишет портал 74.RU, ссылаясь на слова матери 17-летней девушки.

Женщина рассказала, что брюки на студентках не устраивают руководителя отделения Сергея Смородина. Также в учебном учреждении негде переодеваться. Девушкам разрешили ходить в брюках, но мужчине это не понравилось. По словам собеседницы СМИ, он «начал девчонок прижимать».

После того, как Смородин увидел студентку в брюках, он вызвал якобы ее в кабинет и там отчитывал. Женщина пожаловалась на произошедшее в Минобразования, Роспотребнадзор и прокуратуру.

Сам Смородин заявил, что разрешил девочкам зимой надевать брюки, но некоторые из них начали надевать обтягивающие.

Фото: © 74.ru