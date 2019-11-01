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Страдающий от рака поджелудочной железы назвал симптомы болезни

Американский телеведущий Алекс Требек, который страдает от рака поджелудочной железы, назвал симптомы болезни. Об этом пишет МедикФорум.

По его словам, сложность в том, что долгое время злокачественные клеточные изменения в поджелудочной железе не дают явных симптомов. Боли в пояснице, необъяснимая потеря веса, повышение уровня сахара в крови и изменения оттенка кожи могут быть симптомами рака поджелудочной железы.

Онкологи отмечают, что подавляющее большинство случаев развития рака поджелудочной железы фиксируются у людей в возрасте старше 55 лет.

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