Стая бродячих собак спасла девушку от изнасилования в Калуге

Продолжается расследование уголовного дела против 30-летнего жителя Калуги, который подозревается в изнасиловании прохожей. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Трагедия произошла 3 октября. Женщина возвращалась домой с работы. В какой-то момент к ней сзади подошел неизвестный, повалил на землю и пытался раздеть, намереваясь вступить с ней в половое сношение.

Девушка стала отбиваться и кричать. К месту происшествия подбежала стая бродячих собак, после чего мужчина прекратил свои противоправные действия и скрылся.

Вскоре полицейские задержали изверга по приметам. Злоумышленник арестован.