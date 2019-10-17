Стало известно, кто будет следующим соперником Макгрегора в UFC

Экс-чемпион UFC в легком весе Фрэнки Эдгар сразится с ирландским бойцом Конором Макгрегором. Поединок двух титулованных спортсменов будет проходить в декабре. Напомним, в UFC харизматичный ирландец дрался последний раз против Хабиба Нурмагомедова 6 октября минувшего года. Тогда он был повержен.

DALLAS, TX — MAY 13: Frankie Edgar enters the Octagon before facing Yair Rodriguez in their featherweight fight during the UFC 211 event at the American Airlines Center on May 13, 2017 in Dallas, Texas. (Photo by Josh Hedges/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images)

Информация о новом поединке Макгрегора «всплыла» в среду в Твиттере, когда на странице официального аккаунта UFC разместили запись с поздравлением Фрэнки Эдгару. В этот день ему исполнилось 38 лет. Через три часа после появления публикации под ней свой комментарий оставил Конор Макгрегор. Он поздравил экс-чемпиона UFC c праздником и напомнил, что они увидятся в последнем месяце 2019 года. В ответ именинник поблагодарил именитого ирландского бойца за поздравление и отметил, что уже дал согласие на поединок между ними.

Напомним, что за время выступление на профессиональном уровне Фрэнки Эдгар провел 31 бой, из которых выиграл 23. В июле он был повержен Максом Холлоуэем во время поединка за пояс чемпиона UFC в полулегком весе, сообщает Р-Спорт.