Стало известно, кто будет следующим соперником Макгрегора в UFC

Экс-чемпион UFC в легком весе Фрэнки Эдгар сразится с ирландским бойцом Конором Макгрегором. Поединок двух титулованных спортсменов будет проходить в декабре. Напомним, в UFC харизматичный ирландец дрался последний раз против Хабиба Нурмагомедова 6 октября минувшего года. Тогда он был повержен.
Информация о новом поединке Макгрегора «всплыла» в среду в Твиттере, когда на странице официального аккаунта UFC разместили запись с поздравлением Фрэнки Эдгару. В этот день ему исполнилось 38 лет. Через три часа после появления публикации под ней свой комментарий оставил Конор Макгрегор. Он поздравил экс-чемпиона UFC c праздником и напомнил, что они увидятся в последнем месяце 2019 года. В ответ именинник поблагодарил именитого ирландского бойца за поздравление и отметил, что уже дал согласие на поединок между ними.
Напомним, что за время выступление на профессиональном уровне Фрэнки Эдгар провел 31 бой, из которых выиграл 23. В июле он был повержен Максом Холлоуэем во время поединка за пояс чемпиона UFC в полулегком весе, сообщает Р-Спорт.